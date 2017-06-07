Конгрессмены США требуют наказать охранников Эрдогана за драку

Палата представителей Конгресса США 6 июня единогласно призвала предъявить уголовные обвинения в отношении сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Эрдогана, которые в прошлом месяце напали на протестующих в Вашингтоне. В резолюции Палаты представителей, принятой 397 голосами, выражается возмущение тем, что они назвали жестоким нападением на мирных демонстрантов 16 мая перед резиденцией посла Турции, в результате чего 11 человек получили ранения.

«Несколько вооруженных турецких сотрудников службы безопасности избивали, пинали ногами и избивали невооруженных демонстрантов», - говорится в резолюции, выдержанной в необычайно резком тоне в отношении союзника по НАТО. «Любые должностные лица турецкой службы безопасности, которые направили, контролировали или участвовали в усилиях турецких сил безопасности по незаконному пресечению мирных протестов ..., должны быть обвинены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Соединенных Штатов», - говорится в резолюции.

Аналогичная мера, связанная с инцидентом, проходит через Сенат США, но неясно, приведет ли принятие резолюции к каким-либо арестам. Телохранители Эрдогана, обвиненные в нападениях, вернулись в Турцию.

Вашингтонская полиция и другие официальные лица США обвинили сотрудников службы безопасности Эрдогана в нападении на небольшую группу прокурдских демонстрантов во время визита Эрдогана.

Государственный департамент США назвал насилие вызывающим глубокое беспокойство, и многие законодатели США заявили, что правление Эрдогана носит самодержавный характер и он грубо попирает права человека и нарушает гражданские права.