Как Навальный съел мороженое

Странная история сложилась с согласованием митинга сторонников Алексея Навального 12 июня в Москве. "Интерфакс" со ссылкой на чиновников московской мэрии дважды - в понедельник и в среду - сообщал, что митинг согласован на проспекте Сахарова (Навальный изначально просил Тверскую), и оба раза представители ФБК ставили эту информацию под сомнение.

В штабе Навального заявляют, что хотят согласования акции, но просят передвинуть сцену, чтобы проспект Сахарова вместил больше людей.

Между тем, во многих регионах власти реагируют на попытки организовать акции 12 июня жестче, чем в Москве. Небольшая сводка у Леонида Волкова:

Вот только утро еще в Москве, а уже:

— в Хабаровске эшники задержали и доставили в суд нашего координатора Алексея Ворсина, идет суд: инкриминируют 20.2ч8 за агитацию в соцсетях с приглашением на митинг 12 июня; это даже немного забавно, потому что в Хабаровске — как и в десятках других городов России — митинг 12 июня согласован; поэтому судья уже третий час думает в совещательной комнате, что делать-то с этим.

— в Томске эшники же пришли в типографию и изъяли "на экспертизу" весь тираж листовок с приглашением на 12 июня; и это немного забавно, потому что в листовках нет ничего, кроме информации о согласованном митинге, листовки типовые и на всю страну одинаковые, а для "экспертизы" хватило бы одной штучки (не так ли?).

Но дадада, мы вас услышали, Навальный никого не волнует, выборы пройдут честно и по закону, на митинги ходить не надо, дадада, мы вас услышали, говорите громче.

Но наибольшее давление оказывается на студентов и особенно на школьников, которых (к удивлению многих) оказалось немало на акциях 26 марта. По Сети ходят, например, такие фото:

И такие новости:

Министерство образования Самарской области дало учителям школ рекомендации «об усилении антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников». В частности, педагоги должны отговаривать школьников от участия в митинге 12 июня - Znak.com

Навальный решил раз и навсегда расставить точки над i в вопросе о том, имеет ли он право призывать молодежь выходить на свои акции и вообще участвовать в политике.

Шокирующее видеопризнание. Алексей Навальный бессовестно и цинично использует молодежь в своих политических целях. Он словно крысолов из немецкой легенды пытается увести детей в политику, мешая им учить уроки и объединяться одновременно вокруг Национального Лидера Владимира Владимировича Путина.

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Навальный начинает с признаний, что съел обещанное им школьнице мороженое и лично спонсирует фестиваль "Дед Мороз - госдеповский нос", затем объявляя это сарказмом и указывая на то, что политизацией школьников давно занимаются сами власти. Оппозиционер рад, что молодежь интересуется политикой, и говорит, что "гордится" тем, что по всей стране есть десятки тысяч смелых молодых людей, кто не боится никаких угроз и готов выйти на улицу.