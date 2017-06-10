Суд оправдал президента Бразилии по делу о финансовых нарушениях

Верховный избирательный суд Бразилии оправдал президента страны Мишела Темера, которому были предъявлены обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

По данным BBC, за прекращение производства по делу главы государства выступили четверо судей из семи. При этом председатель суда назвал достаточными доказательства причастности Темера к коррупции, представленные стороной обвинения.

Мишел Темер занял пост президента Бразилии 31 августа 2016 года после импичмента Дилмы Русеф. Ее обвинили в коррупции и искажении данных о состоянии федерального бюджета во время избирательной кампании в 2014 году, в которой Русеф участвовала вместе с Темером.

С начала года в Бразилии проходят акции протеста с требованием отставки действующего главы государства. Их участники считают Мишела Темера коррупционером и выражают недовольство инициированными им реформами.