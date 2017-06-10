Порошенко: безвизовый режим - "прощание с Российской империей"

Президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в силу безвизового режима его страны с государствами Европейского союза "окончательным прощанием с Российской империей" и с Советским союзом.

Выступая в Киеве на церемонии запуска символического таймера, отсчитывающего время, оставшееся до безвизового режима, Порошенко заявил, что "начался отсчет к необратимым изменениям", а Украина "возвращается в семью европейских народов".

Безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу через несколько часов - в полночь 11 июня. Граждане Украины с биометрическими паспортами смогут находиться на территории ЕС на срок до 90 дней в течение полугода, без права на работу.

Выступая в Киеве, Порошенко выразил надежду на то, что в будущем Украина станет членом Европейского союза и НАТО.