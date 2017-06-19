В Госдуме состоялось заседание так называемого Совета блогеров

В Государственной думе в понедельник состоялось заседание совета по развитию информационного общества и средств массовой информации, также известного как "Совет блогеров".

Большинство популярных видеоблогеров, выступления которых ранее анонсировал организатор мероприятия депутат Василий Власов, на заседание на явились. Присутствовал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента России.

Власов заявил, что организаторы "Совета блогеров" направляли приглашения учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному (который, впрочем, сейчас отбывает административный арест) и миллиардеру Алишеру Усманову, которого также относят к видеоблогерам после публикации обращений к оппозиционеру. Жириновский, который в ходе заседания чаще всех брал слово, обвинил Навального в подготовке "оранжевой революции" в России.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в дальнейшем будет создана "постоянная площадка" для взаимодействия с блогерами. К ее работе привлекут Комитет по делам молодежи при нижней палате российского парламента.

На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, что будут делать видеоблогеры в случае блокировки в России YouTube, ответил представитель Объединения правообладателей Иван Ушаков, который заверил, что в стране есть и "другие площадки". Какие именно, он не уточнил.