Суд удовлетворил иск "Роскосмоса" по делу о крушении "Протона"

Государственная комания "Роскосмос" отсудила у Центра имени Хруничева 3,2 миллиарда рублей по делу об аварии ракеты-носителя "Протон-М" в 2013 году, в результате которой были потеряны три спутника "Глонасс". Об этом сообщает РИА-Новости.

Суд установил, что причиной крушения послужил производственный брак.

В декабре 2015 года суд взыскал с Центра им. Хруничева почти 2 миллиарда рублей в пользу Министерства обороны России. Сам ответчик вину отрицает.

Ракета "Протон-М" взорвалась 2 июня 2013 года вскоре после старта. Ущерб от потери находившихся на ее борту спутников составил более 4 миллиардов рублей.