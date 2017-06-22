ЮНИСЕФ: более 5 млн. детей в Ираке нуждаются в гуманитарной помощи

В Ираке более пяти миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). В организации отмечают, что несовершеннолетних убивают, похищают и нередко принуждают брать в руки оружие.

По данным правозащитников, группировка запрещённая в России и других странах группировка "Исламское государство" устраивала показательные казни детей в захваченном джихадистами городе Мосуле. В историческом центре и в западных районах города в настоящее время остаются около 100 тысяч детей. Мосул находится под контролем "Исламского государства" с середины 2014 года.

В соседней Сирии жертвами войны с исламистами в прошлом году стали более 650 детей. Около половины из них погибли в школах. Еще сотни умерли от болезней из-за отсутствия должной медицинской помощи. Всего в гуманитарной помощи нуждаются около 6 миллионов сирийских детей, заявили ранее в Детском фонде ООН.