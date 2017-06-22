ФАС обнаружила нарушения на 4 млрд рублей при закупке плитки в Москве

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) при проверке закупок по программе благоустройства "Моя улица" обнаружило нарушения на сумму более четырех миллиардов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа.

Проверка проводилась по запросу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он потребовал найти виновных в "разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве".

ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы, а также тендеры на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров и установила, что оценка работ проводилась по "субъективным критериям".

Валерий Рашкин направил решения ФАС в Генеральную прокуратуру, чтобы провести дальнейшую проверку. Он считает, эти схемы коррупционными.

Однако, по мнению юристов, срок действия контрактов уже истек и взыскать ущерб за некачественно выполненную работу практически невозможно, так как она была принята без замечаний.

Начавшийся в Москве в 2015 году проект "Моя улица" рассчитан до 2018 года. Программа предполагает инвестиции из бюджета города в размере 126 миллиардов рублей, всего должно быть реконструировано 4000 улиц. Проект еще не завершен, но многие работы, на которые уже потрачены миллиарды, вызывают нарекание у москвичей и экспертов.