Непротивление расизму

Непротивление ксенофобии и нетерпимости со стороны российской власти уже давно стало привычным, а вот принятие расизма оппозиционерами, подающими толерантность и гуманизм как основу своей деятельности, вызывает недоумение. Партия "Яблоко" выдвинула на выборы губернатора Свердловской области Евгения Ройзмана, человека, позволявшего себе националистические высказывания. Многие возражали против этой кандидатуры: Ройзману припомнили его судимость, скандалы, связанные с деятельностью сомнительного екатеринбургского фонда "Город без наркотиков", антицыганские и антитаджикские заявления. Представители молодежного "Яблока" подняли эти вопросы на заседании бюро партии 21 июня, на котором присутствовал Ройзман и где обсуждалось его выдвижение в губернаторы. Отвечая на вопросы о ксенофобии, Ройзман заявил, что "плохо ни про один народ не думает, претензии у меня лишь к отдельным представителям". Кроме того, он подписал яблочный Меморандум политической альтернативы, а в этом документе содержится пункт о неприятии национализма. В результате, кандидатуру Ройзмана поддержали, еще и потому, что он не является членом "Яблока", а идет на выборы при поддержке этой партии как независимый кандидат. "Химически чистых людей в политике нет, "докопаться" можно до любого", - считает заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко.

Все-таки представляется, что "докопаться до любого" можно все-таки не по "любому" пункту. Если политик (пусть и не "химически чистый", чтобы это ни означало) изменил свои взгляды, признав, что национализм - это плохо, а "претензий к народам" иметь не следует, то хотелось бы услышать от него что-то более определенное. Скажем, признание того, что в прошлом, снося цыганские дома или защищая погромщиков, он бывал неправ. Однако в комментариях к развернувшейся в социальных сетях дискуссии о допустимости ройзмановских методов сам Ройзман вовсе не кается, а говорит вещи, весьма близкие к своим прежним цыганофобским высказываниям: "В цыганском поселке, за домами, в гаражах трупы оттаявшие по весне находили. И власть говорила, что бороться с этим невозможно. Мы подняли восстание против наркоторговцев и у нас получилось блокировать поселок, и тут же к нам родители потащили наркоманов: кого силой, кого уговорами, кого в багажнике".

То есть мэр города (и это не первый и не второй мэр в нашей жизни, который именно так реагирует на критику цыганофобии - когда-то так отвечал в Архангельске Александр Донской, как позже в Калининграде Георгий Боос) прямо пишет: была проблема с цыганами, «получилось блокировать поселок». Я тоже не одобряю употребления наркотиков, но как объяснить представителям власти на местах, что Уголовный кодекс Российской Федерации не подразумевает сносы домов и целых поселков как форму борьбы с наркопроблемой? Что в этих домах - дети, больные люди, старики, да еще и сами наркозависимые люди. Но жестокость к наркозависимым Ройзману уже многие припомнили, а вот его расизм как-то не особенно всплыл. Важен даже не сам этот тип, а его группа поддержки: Ройзман получил признание и населения и поддержку «Яблока» в роли борца «с нерусскими».

Мэр Екатеринбурга на протяжении всей политической карьеры обращал на себя внимание негативным отношением к цыганам и выходцам из Центральной Азии и Кавказа, порой открыто призывая к насилию в отношении этих групп "для спасения русских от наркомании". Еще в 2005 году в Иркутске, принимая как депутат и член партии "Единая Россия" участие в заседании Законодательного собрании области, Ройзман заявил: "Почему я должен был терпеть, как какие-то цыгане, таджики набивают наш город героином и на глазах превращают наших детей в животных?" Методом борьбы с представителями неугодных народов Ройзман считал сносы домов: "Стоит снести один цыганский особняк, как уходят и все цыгане, живущие по соседству".

В 1999 году, напомню, Ройзман создал фонд "Город без наркотиков", который боролся с наркоманией и наркозависимостью, но при этом инициировал целый ряд ксенофобских кампаний; устраивались акции устрашения в цыганских поселках, проводились антитаджикские митинги. В 2011 году Ройзман призвал вооружаться против "этнических оккупантов" – после произошедшего в селе Сагра межэтнического конфликта. Комментируя события в Сагре, Ройзман, как и во многих других случаях, обвинил во всем цыган: "Неужели мы не видим всего масштаба беды для русских?"; "Доколе можно терпеть их цыганскую безнаказанность?"; "Русские должны объединиться перед лицом общей беды". Многие поддержали тогда погром в Сагре, оправдав убийство "нерусского" самообороной, как и травлю цыган, которая была спровоцирована конфликтом и его освещением в прессе.

Используя в том числе и антицыганские стереотипы, Ройзман сумел набрать политические очки. В 2013 году он стал мэром Екатеринбурга. В конце прошлого года в Екатеринбурге произошел еще один конфликт: в "разборке" участвовали бывшие спецназовцы с боевым оружием, повздорившие с местными цыганами. Незаконно хранившие оружие бывшие спецназовцы (они же "казаки") открыли огонь по невооруженным людям, несколько человек погибло. Кого обвинили и взяли под стражу? "Диму-цыгана", который не стрелял и оружия не хранил. "Казаков" отпустили. Интересно, однако, как отзываются о произошедшем сторонники "казаков": "Мы пытались получить поддержку у мэра Евгения Ройзмана. В свое время он достиг известности бесстрашной борьбой с цыганами-наркоторговцами, а мэром стал именно благодаря поддержке русских мужиков из Сагры. Если бы не Евгений Вадимович, страна бы не узнала о нападении этнической банды на жителей Сагры. И защитники своего поселка получили бы максимальные сроки". То есть фактически события в Сагре создали у националистов Урала ощущение безнаказанности, веры в то, что "русских мужиков" и "защитников поселка" не посадят даже за убийство, если за ними стоит Ройзман!

Поддержка "битвы за здоровье" ройзмановскими методами лишь усугубляет и без того уязвимое и бесправное положение этнических меньшинств

На фоне в том числе предвзятой реакции на события в Сагре реальные проблемы цыган не только остаются нерешенными, но и усугубляются. Проблем очень много, они пронизывают разные сферы цыганской жизни: начиная от получения образования и реализации базовых прав. И это проблемы не только Екатеринбурга и Свердловской области, но и всей России. Например, возьмем школы, в которых учатся цыганские дети. Из десяти школ, которые я посетил в Туле, Пензе, Казани, Орле и Волгограде, лишь в двух цыганские дети учатся в смешанных классах. Во всех остальных практикуется сегрегированное обучение, где цыганские дети фактически находятся вне образовательного процесса. Многие учителя не заинтересованы в их образовании, говоря о нежелании самих цыганских детей учиться, о культуре ранних браков, после которых ученики покидают школу. Опыт, между тем, показывает: там, где цыганские дети включены в нормальный образовательный процесс, и вредная практика ранних браков идет на убыль. А если их не учат в школе, то, увы, родители предпочитают устроить свадьбу, "чтобы по улицам не болтался". В некоторых школах цыгаские дети отстранены от общения с другими детьми, даже спортивные площадки они посещают в специально предусмотренное время. Для них организуют отдельные от русских детей праздники, их отдельно от других учеников кормят в школьных столовых. Какое образование можно получить в подобных условиях, как можно интегрироваться в общество, которое с самого детства указывает, что ты "не такой", что лучше бы тебя вообще не было?

Цыгане не в последнюю очередь из-за отсутствия образования не могут найти нормальную работу, они вынуждены перебиваться случайными заработками. Многие живут в неправильно оформленных домах, что приводит к насильственным сносам и выселениям. За последние годы в России уничтожено несколько цыганских поселений в Туле, Орле и Перми. Около 150 цыганских семей, среди них многодетные, остались без крыши над головой, без какой-либо адекватной альтернативы, вынуждены скитаться по родственникам, ютиться на улице у костра, обитать в палатках.

"Право на жизнь цыганских поселков". Фильм Антидискриминационного центра "Мемориал"

Этим летом в ожидании сносов живут сразу два цыганских поселка в Татарстане: Айша и Нижние Вязовые. Глава Зеленодольского района Александр Тыгин также известен ярко выраженной антицыганскую позицией . Он не раз публично оскорблял цыган, преследуя их всевозможными способами. Власти даже пытались через суд лишить несколько цыганских семей родительских прав. При этом были возбуждены дела о сносе цыганских домов, хотя как раз в них жили те семьи с детьми, которых зачем-то пытались лишить родительских прав. Если поселки снесут, то его жителям придется жить на улице, и никто из чиновников, скорее всего, не понесет ответственности за то, что дети останутся без крова. В любом случае виноваты всегда будут цыгане, в их виновности уже давно не принято сомневаться: где бы ни зашла речь о цыганах, главными словами становятся "мошенничество", "наркотики", "цыганские авторитеты", за которыми уже не разглядеть ни сносов целых поселков, ни сегрегации цыганских детей.

Теперь в толерантном отношении к ксенофобской риторике будет замечено еще и "Яблоко". Основатель партии Григорий Явлинский уверен: если Евгений Ройзман "будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни". Это, конечно, важнее прав таджиков и цыган. Надежды на Ройзмана в "Яблоке" никак не связаны с необходимостью противостоять дискриминации, и в этой партии не понимают: поддержка "битвы за здоровье" ройзмановскими методами лишь усугубляет и без того уязвимое и бесправное положение этнических меньшинств.

Сергей Михеев – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода