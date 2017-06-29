Казначей Ватикана обвинен в педофилии

Австралийская полиция обвинила кардинала Джорджа Пелла, занимающего пост казначея Ватикана, в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. В полиции уточнили, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом, сообщает "Би-би-си".

Кардинал, проживающий сейчас в Риме, должен будет явиться в суд в Мельбурне 18 июля. 76-летний священник категорически отрицает обвинения и намерен защищать свое доброе имя.

В Австралии специальной комиссией проводится расследование сексуального насилия над детьми и роли католической церкви в сокрытии подобных случаев. Оно, в частности, касается священника Джеральда Рисдейла, который, по данным следствия, причастен к сексуальным преступлениям в отношении 130 мальчиков, совершенным с 1960 по 1980 годы. Джордж Пелл одно время жил с Рисдейлом в одном доме, и комиссия полагает, что он мог знать об этих преступлениях.