Вера как иллюзион. Эфир в 17:05

Историк Сергей Эрлих и председатель Гуманистического общества Ярослав Головин о том, возможна ли связь между Творцом и творением
Возможна ли связь между Творцом и творением? В программе «С христианской точки зрения» - двое неверующих: историк Сергей Эрлих и председатель Гуманистического общества Ярослав Головин. Эфир в 17:05.
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