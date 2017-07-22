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С христианской точки зрения

Вера как иллюзион. Эфир в 17:05

Историк Сергей Эрлих и председатель Гуманистического общества Ярослав Головин о том, возможна ли связь между Творцом и творением

Возможна ли связь между Творцом и творением? В программе «С христианской точки зрения» - двое неверующих: историк Сергей Эрлих и председатель Гуманистического общества Ярослав Головин. Эфир в 17:05.

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