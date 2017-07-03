США и Япония договорились о продолжении давления на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о продолжении политического давления на Северную Корею. Об этом сообщает Reuters.

Трамп и Абэ в телефонном разговоре подтвердили, что США и Япония готовы реагировать на любые угрозы или действия, которые предпринимает Пхеньян.

Ранее премьер-министр Японии заявил, что Токио поддерживает санкции Совета Безопасности ООН против КНДР и планирует совместно с Вашингтоном и Сеулом участвовать в программе противодействия Северной Корее.

В последние месяцы Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты. Действия Пхеньяна вызвали осуждение многих стран мира. В начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Резолюцию одобрили не только США, Япония и Южная Корея, но и единственный союзник Пхеньяна – Китай.