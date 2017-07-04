Депутатам Госдумы увеличили расходы на транспорт

Депутаты Госдумы смогут тратить почти в три раза больше на использование транспорта в командировках в регионах. Увеличить сумму возмещения транспортных расходов с 300 до 830 тысяч рублей в год распорядился комитет Госдумы по регламенту, – сообщает РБК.

При поездках депутата в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить ему автомобиль. Счет за использование служебной машины потом выставляется Госдуме. Как пишет РБК, в конце прошлого года депутаты пожаловались новому спикеру Вячеславу Володину на то, что машины на местах им дают только в так называемую региональную неделю, которая проходит раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регион чаще. После этого ограничение по использованию транспорта только в региональную неделю было отменено, но взамен введен лимит по размеру средств на каждого депутата – 296 тысяч рублей.

Эта сумма, однако, депутатам тоже показалась недостаточной. В результате дополнительные деньги на транспортные расходы были переброшены из средств, предусмотренных в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу.