Полицейские в Дагестане подбросили пластилин под видом наркотиков

В Махачкале двум бывшим полицейским предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает портал "Кавказ.Реалии".

По версии следствия, полицейские остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2106 и незаметно подложили водителю в карман сверток с куском пластилина. Якобы обнаружив у него наркотики, сотрудники полиции потребовали от водителя 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Прокуратура Дагестана направила уголовное дело о мошенничестве в Ленинский районный суд Махачкалы.​



