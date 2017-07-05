Полицейские в Дагестане подбросили пластилин под видом наркотиков

В Махачкале двум бывшим полицейским предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает портал "Кавказ.Реалии".
По версии следствия, полицейские остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2106 и незаметно подложили водителю в карман сверток с куском пластилина. Якобы обнаружив у него наркотики, сотрудники полиции потребовали от водителя 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.
Прокуратура Дагестана направила уголовное дело о мошенничестве в Ленинский районный суд Махачкалы.
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