Правозащитники призвали лидеров G20 противодействовать "гипернационализму"

Международные правозащитники призвали лидеров "Большой двадцатки" оказать противодействие "гипернационализму" в таких странах, как Турция.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти прибыл в Гамбург, чтобы призвать участников саммита "Группы 20-и" оказать содействие в освобождении задержанных в Турции руководителей местного отделения правозащитной организации.

Глава турецкого представительства Amnesty International Идиль Эсер вместе с группой правозащитников была задержана в прошлую среду. Менее месяца назад был помещён под арест глава регионального отделения организации Танер Кылыч. Их обвиняют в связях с "террористической группировкой", которая, по мнению Анкары, организовала попытку государственного переворота в июле 2016 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвующий в саммите в Гамбурге, является одним из представителей нового поколения авторитарных "гипернационалистов", которые, придя к власти через демократические выборы, используют репрессии для поднятия собственной популярности, заявил Шетти. Правозащитник выразил мнение, что лидеры "двадцатки" не могут заявлять о поддержке демократических ценностей и свобод и игнорировать откровенные нарушения прав человека в Турции.

Многие западные страны подвергают критике Эрдогана за кампанию массовых репрессий, которую считают попыткой избавиться от политических противников. Однако в Европе критические голоса звучат не так громко, поскольку Турция играет ключевую роль в сдерживании массового притока сирийских беженцев.



