Новороссийский суд назначил 15 суток ареста активисту Даниилу Гоголеву

В Новороссийске суд назначил 15 суток административного ареста активисту Даниилу Гоголеву, участвовавшему в так называемом "агитсубботнике" сторонников оппозиционера Алексея Навального 8 июля. Об этом говорится в сообществе "Команда Навального – Краснодар".

8 июля, когда молодой человек раздавал листовки на улице, к нему подошел человек в штатском. Как утверждают соратники Гоголева, он стал хватать активиста за руки и оскорблять. Гоголев начал снимать мужчину на видео и попытался привлечь внимание полиции, но сам был задержан.

Гоголеву назначили максимальное наказание по статье "Мелкое хулиганство". Как утверждалось в протоколе, он ругался матом в публичном месте. Судья, вынося решение, как утверждается, сказала: "Надо было сначала думать, прежде чем листовки раздавать".

8 и 9 июля сотни сторонников Алексея Навального вышли на улицы агитировать в разных городах, число задержанных по всей России превысило 100 человек. Агитацию в полиции сочли "скрытой формой коллективного мероприятия".