Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

Осужденный в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина гражданин Казахстана Илья Пьянзин обратился к президенту России с просьбой о помиловании. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на жену заключенного. В письме Пьянзин раскаивается, что побоялся помешать подготовке "глупого и немотивированного преступления".

Необходимый комплект документов на днях поступил в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где сейчас рассматривается.

В сентябре 2013 года Мосгорсуд приговорил Илью Пьянзина к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке покушения на Владимира Путина в 2011 году. По версии следствия, Пьянзин, находясь на территории Украины, вступил в группировку, созданную по распоряжению лидера северокавказских боевиков Доку Умарова.

Перед группой была поставлена задача совершить покушение на кандидата в президенты России Путина. На пути его кортежа в Москве планировалось подорвать заминированный автомобиль. По делу о заговоре задержали Пьянзина и его предполагаемого сообщника Адама Осмаева. Пьянзина выдали российской стороне, Осмаев остался на Украине. В 2014 году он был отпущен на свободу. 1 июня в Киеве была совершена попытка покушения на Осмаева.