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В Москве на Новодевьичем кладбище похоронен Илья Глазунов

Художник Илья Глазунов и президент Владимир Путин

В Москве на Новодевьичем кладбище похоронен художник Илья Глазунов, скончавшийся 9 июля от остановки сердца. Ранее прошло отпевание живописца в Богоявленском соборе. Попрощаться с художником пришли сотни человек, включая его выпускников.

Глазунов был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Его картины были отмечены смакованием "страданий" русского народа и прославлением его особой миссии. Глазунов много работал в жанре официального портрета деятелей политики и культуры.

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