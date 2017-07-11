В Москве на Новодевьичем кладбище похоронен Илья Глазунов

В Москве на Новодевьичем кладбище похоронен художник Илья Глазунов, скончавшийся 9 июля от остановки сердца. Ранее прошло отпевание живописца в Богоявленском соборе. Попрощаться с художником пришли сотни человек, включая его выпускников.

Глазунов был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Его картины были отмечены смакованием "страданий" русского народа и прославлением его особой миссии. Глазунов много работал в жанре официального портрета деятелей политики и культуры.