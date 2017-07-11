На Украине арестованы российские пограничники

Задержанные 30 июня в Херсонской области сотрудники пограничной службы ФСБ России Аскар Кулуба и Владимир Кузнецов арестованы. Как сообщает Служба безопасности Украины, их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

30 июня глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил о задержании двух российских пограничников, которые якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но заблудились.

Власти Украины неоднократно задерживали россиян, которые утверждали, что случайно оказались на территории страны. Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке оружием и войсками сепаратистов в Донбассе. В Москве причастность к конфликту отрицают.

