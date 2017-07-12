Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

ФСБ России предлагает допустить мэров к государственной тайне

Здание ФСБ России в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предлагает предоставить главам муниципальных образований доступ к государственной тайне. Соответствующее предложение содержится в разработанных ведомством поправках в закон "О гостайне". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы законопроекта предлагают допускать к государственной тайне не всех мэров, а только тех, которым это понадобится для выполнения служебных обязанностей. Список таких градоначальников будут определять губернаторы.

С мэров, получивших доступ к гостайне, ФСБ предлагает предупреждать об ответственности за нарушение соответствующего закона и брать с них расписку.

По действующему законодательству, в допуске к государственной тайне может быть отказано, в частности, по медицинским противопоказаниям, а также при наличии у должностного лица или его родственников вида на жительство за границей. Лицам, имеющим доступ к гостайне, может быть ограничен выезд за рубеж.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG