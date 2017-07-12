В Москве задержана активистка – у суда, где слушается дело об убийстве Немцова

У Московского военного окружного суда, где проходит процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова, задержана активистка Ирина Свергун, которая проводила одиночный пикет, сообщает портал "ОВД-Инфо".

Сегодня гособвинение в ходе прений должно назвать наказание, которого, по его мнению, заслуживают обвиняемые в убийстве Немцова.

29 июня присяжные признали всех пятерых подсудимых – бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева – виновными в убийстве Немцова. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы и не заслуживают снисхождения.

Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева, однако никто из них допрошен не был.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

