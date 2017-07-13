Суд в Москве оглашает приговор обвиняемым в убийстве Немцова

Московский окружной военный суд в четверг должен вынести приговор пятерым обвиняемым по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Накануне сторона обвинения попросила приговорить к пожизненному заключению бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства. Для остальных подсудимых прокурор запросила сроки от 17 до 23 лет лишения свободы.

29 июня присяжные признали виновными в убийстве Немцова всех пятерых подсудимых – Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Члены коллегии согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы и не заслуживают снисхождения.

Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления считают бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева. Суд не стал вызывать на допрос никого из них.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.