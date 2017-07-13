В Новороссийске рабочий из Узбекистана погиб, спасая ребенка

В Новороссийске рабочий из Узбекистана погиб, спасая из воды двенадцатилетнего ребенка. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на следователя Дмитрия Кириченко.

Он рассказал, что вечером 10 июля двое молодых мужчин, работающих на строительстве многоэтажного дома, пошли гулять на морское побережье. С собой они взяли 12-летнего мальчика – сына повара из общежития, где живут строители.

В районе Суджукской косы мальчика смыло волной в море. Один из мужчин, имя которого следователь не назвал, бросился в воду и вытащил ребенка, но сам утонул. Его тело удалось обнаружить только на следующий день.

Кириченко подчеркнул, что погибший находился и работал в России легально. Его тело будет возвращено на родину после окончания следственной проверки.