В Киеве на саммите "ЕС–Украина" обсуждается взаимное сотрудничество

Лидеры Европейского союза и Украины избежали ответа на вопрос об итоговом заявление саммита Украина-ЕС во время пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. Об этом сообщает "Европейская правда".

Одобрение итогового заявления саммита Украина-ЕС было заблокировано из-за нежелания отдельных стран поддерживать некоторые положения Соглашения об ассоциации. Поэтому президенты не смогли одобрить документ от имени всего Европейского союза, а зафиксировали свою позицию в качестве "личного мнения". В связи с этим председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что он, как и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, занимают одну позицию. Речь идёт о преамбуле к Соглашению об ассоциации, в которой говорится о признании Европейским Союзом евпроейских устремлений Украины".

Открывая двухдневный саммит "ЕС – Украина", президент Украины Петр Порошенко приветствовал развитие сотрудничества между его страной и Европейским Союзом. Он отметил, что месяц назад, 11 июня, Украина впервые ощутила преимущества безвизовых поездок в страны ЕС. С того дня более ста тысяч владельцев украинских биометрических паспортов уже воспользовались правом на безвизовое пересечение границ. По словам президента, украинцы своими глазами увидели то, ради чего Киев настаивает на более тесных связях со странами Европейскиого союза.

Президент Порошенко выразил благодарность государствам ЕС за поддержку его страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта с Россией, аннексировавшей Крым в 2014 году. Порошенко подчеркнул, что Москва, вслед за аннексией Крыма устроила сепаратистский конфликт на востоке Украины, жертвами которого стали более 10 тысяч человек.

Президент Украины также поблагодарил ЕС за экономические санкции против России и за однозначную готовность сохранять эти санкции до полного выполнения Москвой её обязательств по Минским соглашениям.

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал украинцев сохранять единство и избегать внутренних конфликтов. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Киев усилить борьбу с коррупцией.