Перестрелка в Иерусалиме: есть погибшие, нападавшие убиты

В Иерусалиме на Храмовой горе три человека открыли огонь по полицейским. Погибли двое военнослужащих-друзов. Один человек ранен. Нападавших застрелили полицейские.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, злоумышленники – израильские арабы. Они были вооружены ножами и самодельными пистолетами.

Сейчас доступ на Храмовую гору закрыт. Отменена пятничная молитва в мечети. В полиции случившееся считают терактом.

