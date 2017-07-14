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Перестрелка в Иерусалиме: есть погибшие, нападавшие убиты

Израильские спецслужбы работают в районе перестрелки на Храмовой горе в Иерусалиме, 14 июля 2017 года

В Иерусалиме на Храмовой горе три человека открыли огонь по полицейским. Погибли двое военнослужащих-друзов. Один человек ранен. Нападавших застрелили полицейские.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, злоумышленники – израильские арабы. Они были вооружены ножами и самодельными пистолетами.

Сейчас доступ на Храмовую гору закрыт. Отменена пятничная молитва в мечети. В полиции случившееся считают терактом.

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