Город беспилотных автобусов

В столицу Эстонии Таллин в пятницу были доставлены несколько беспилотных автобусов Easymile. Предполагается, что уже через две недели они начнут возить пассажиров по маршруту от площади Виру до арт-пространства Котел культуры, причем совершенно бесплатно. Пока самоуправляющиеся транспортные средства, в которых могут поместиться до восьми человек, проходят процедуру контроля.

В Госканцелярии Эстонии заявили, что сейчас страна совершает первые шаги в области внедрения беспилотного общественного транспорта. Пассажирам новых автобусов об этой инициативе расскажут специальные сопровождающие, работающие на маршруте. Об этом сообщает издание Delfi.

Международная корпорация Easymile занимается разработкой программного обеспечения для самоуправляющегося транспорта с 2014 года. Она работает над развитием проекта электрического беспилотного микроавтобуса EZ-10 совместно с частной французской автомобильной компанией "Лижье". Такие машины уже используются на экспериментальном маршруте в Нидерландах; они также стали первыми автомобилями без руля, получившими официальные номерные знаки.