В Татарстане судят полицейских, избивших людей при обыске

Суд в Татарстане рассмотрит дело в отношении двух сотрудников отдела МВД по борьбе с организованной преступностью в Набережных Челнах Тимура Гарифуллина и Ильгама Сафина. Как сообщает правозащитная организация "Зона права", дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, незаконном обороте оружия и фальсификации доказательств.

По информации следствия, в августе 2016 года Гарифуллин и Сафин ворвались в коллегию адвокатов и избили находящихся там людей. В феврале 2017 года полицейские незаконно купили обрез ружья, а затем, как считает следствие, заставили местного жителя признаться в совершении преступления и завели в его отношении уголовное дело.

