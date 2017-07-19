США продолжают считать Иран главным спонсором терроризма

США по-прежнему считают Иран главным спонсором терроризма в мире.

В ежегодном докладе Государственного департамента о терроризме говорится, что в 2016 году Тегеран поддерживал антиизраильские группировки, кроме того, его ставленники дестабилизировали обстановку в Ираке, Сирии и Йемене, продолжая вербовать для отправки в эти страны шиитских добровольцев в Афганистане и Пакистане. Кроме того, Тегеран продолжает оказывать всестороннюю поддержку движению "Хезболлах" в Ливане.

В докладе также подчёркивается, что вина за большинство терактов, повлёкших за собой гибель людей в 2016 году, лежит на группировке "Исламское государство" - "ИГ" (запрещена в России).

С 1984 года США называли Иран спонсором терроризма и вводили на этом основании санкции против Тегерана.