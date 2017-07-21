Координатора штаба Навального подозревают в реабилитации нацизма

Координатор предвыборного штаба Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу о "реабилитации нацизма" за публикацию картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать" с помощью фотофильтра окрашено в зелёный цвет. Об этом сообщают во "ВКонтакте" сотрудники штаба Навального в Волгограде.

Фотомонтаж стал отсылкой к инциденту в Барнауле, где перед открытием предвыборного штаба Навального облили зеленкой.

С Волкова взяли подписку о невыезде. Активиста подозревают в осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.

24 марта во время открытия штаба Навального в Волгограде из-за этой фотографии произошла потасовка. Позже было возбуждено уголовное дело.12 мая у координатора штаба Алексея Волкова прошел обыск. В июне следователи заявили, что картинку якобы опубликовали с устройств, принадлежащих Алексею Волкову.