Трамп прекратил секретную программу поддержки повстанцев в Сирии

Президент США Дональд Трамп сказал, что прекратил секретную программу поддержки повстанцев, борющихся против президента Сирии Башара Асада, потому что она была "массовой, опасной и расточительной". Обэтом он заявил через несколько дней после того, как генерал Тони Томас, глава специальных операций США, подтвердил, что четырехлетняя операция закончилась, но отрицал, что это решение было принято для того, чтобы "успокоить Россию, которая поддерживает Асада". Трамп написал в твиттере 24 июля: "The Washington Post" сфабриковал факты насчет прекращения мной массовых, опасных и расточительных платежей сирийским повстанцам, сражающимся с Асадом".

Твиттер был ответом на статью, в которой говорилось, что сотрудничество с Москвой стало ключом к стратегии Трампа в Сирии. В этом месяце Соединенные Штаты и Россия договорились о создании зон деэскалации на юге Сирии.

Бывший президент Барак Обама одобрил секретную программу в 2013 году, когда оппозиционные группы искали внешнюю поддержку в восстании против Асада. При содействии этой программы тысячи бойцов были обучены и вооружены.