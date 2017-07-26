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"Узник Болотной" Дмитрий Ишевский вышел на свободу

Фигуранты "Болотного дела" приветствуют Дмитрия Ишевского (второй слева) на свободе

Осужденный по так называемому "Болотному делу" Дмитрий Ишевский 26 июля вышел на свободу из исправительной колонии номер один в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ишевский был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии. По версии следствия, 6 мая 2012 года во время оппозиционного шествия на Болотной площади в Москве Ишевский применил в отношении представителя власти насилие, неопасное для жизни и здоровья. Согласно материалам дела, Ишевский поднимал с асфальта разные предметы и бросал их в сотрудников полиции. Ишевский признал свою вину.

В мае 2017 года его на 21 день отправили в штрафной изолятор.

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