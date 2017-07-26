"Узник Болотной" Дмитрий Ишевский вышел на свободу

Осужденный по так называемому "Болотному делу" Дмитрий Ишевский 26 июля вышел на свободу из исправительной колонии номер один в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ишевский был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии. По версии следствия, 6 мая 2012 года во время оппозиционного шествия на Болотной площади в Москве Ишевский применил в отношении представителя власти насилие, неопасное для жизни и здоровья. Согласно материалам дела, Ишевский поднимал с асфальта разные предметы и бросал их в сотрудников полиции. Ишевский признал свою вину.

В мае 2017 года его на 21 день отправили в штрафной изолятор.

