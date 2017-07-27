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Осужденному крымчанину Зейтуллаеву увеличили срок до 15 лет

Руслан Зейтуллаев

Верховный суд России увеличил до 15 лет срок заключения жителю аннексированного Крыма Руслану Зейтуллаеву, осужденному по делу о создании ячейки запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк у себя в Фейсбуке.

В мае прокуратура потребовала увеличить срок заключения Зейтуллаеву, приговоренному в апреле к 12 годам лишения свободы. Гособвинение требовало назначить ему 17 лет колонии строгого режима.

Зейтуллаев, а также Нури Примов, Ферат Сайфуллаев и Рустем Ваитов были арестованы в январе 2015 года. Их обвинили в участии в террористической организации. Зейтуллаева следствие посчитало организатором ее ячейки в Севастопольском районе.

В сентябре 2016 года все четверо были осуждены, однако позднее Верховный суд России постановил, что не была доказана полная вина Зейтуллаева, и его дело было отправлено на пересмотр с участием другой коллегии судей.

Правозащитное движение "Мемориал" признало Примова, Ваитова, Сайфуллаева и Зейтуллаева политзаключенными.

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