СМИ: Нетаньяху обсудил с США урегулирование конфликта в регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с администрацией президента США Дональда Трампа возможность обмена территориями с Палестинской автономией. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, план предусматривает включение в состав Израиля нескольких палестинских поселений в обмен на передачу будущему Палестинскому государству района Вади-Ара. Представитель Белого дома заявил, что в США данную инициативу поддержат.

План обмена территориями между Израилем и Палестинской авономией рассматривался еще несколько лет назад. Автором инициативы выступал министр обороны Авигдор Либерман. По данным израильских средств массовой информации, Нетаньяху вернулся к рассмотрению этого вопроса после недавних переговоров с советниками президента США по Ближнему Востоку – Джаредом Кушнером и Джейсоном Гринблаттом. Пресса отмечает, что предложение Либермана вызывает резкую критику среди большинства израильских и арабских политиков.