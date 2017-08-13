В Ингушетии неизвестные застрелили полицейского

В Ингушетии неизвестные обстреляли машину сотрудника патрульно-постовой службы Малгобека Тамбиева. Полицейский погиб. Его дочь, которая также находилась в автомобиле, ранена.

Нападение произошло в ночь на 13 августа на дороге, ведущей в Северную Осетию. Об этом сообщил "Интерфакс". В настоящее время ведется розыск преступников.