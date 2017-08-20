В Ростове-на-Дону в воскресенье прошел митинг "Мы – патриоты России!", организованный местным отделением общественного движения "Открытая Россия". В акции участвовали активисты регионального штаба Алексея Навального, политических партий ПАРНАС и "Гражданская инициатива". Организаторы приурочили митинг к очередной годовщине августовских событий 1991 года в Москве, когда власть пытался захватить так называемый "Государственный комитет по чрезвычайному положению" (ГКЧП).

Участники митинга требовали сменяемости власти, скандировали патриотические лозунги, критиковали нынешнюю власть.

По словам одного из организаторов митинга Вадима Кобзева, официальная пропаганда пытается навязать гражданам свои представиления о патриотизме, но гражданские активисты стараются противостоять такой пропаганде.

За митингом, который проходил на оживленной площади имени Ленина, наблюдали полицейские. Они не вмешивались и проведению акции не мешали акции не мешали. Зато прохожие неоднократно комментировали лозунги и слова выступающих. В основном, негативно. От «У вас все равно ничего не получится, и вы ничего не добьетесь», до «Почему вы так не любите Россию?». Из проезжающего мимо автомобиля кто-то выкрикнул: «Дармоеды! Идите лучше работать».

Тем не менее, акция продлилась более часа, и завершилась без происшествий.

Григорий Бакунин

Фото автора