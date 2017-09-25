Активистка "Левого блока" арестована на 10 суток

Суд в Подмосковье арестовал на десять суток активистку "Левого блока" Таисию Александрову. Ее признали виновной в неповиновении распоряжению полицейского. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Два дня назад активистов "Левого блока" задержали после попытки провести акцию возле элитных коттеджей в подмосковном поселке Барвиха. На всех составили протоколы о неповиновение распоряжению полицейского.

Сразу после задержания активистов Левого блока на прокремлевском сайте "Антимайдан" появилась заметка о произошедшем. В ней говорилось, что активисты планировали перекрыть баннером Рублево-Успенское шоссе и зажечь файеры.

