Активистка "Левого блока" арестована на 10 суток

Суд в Подмосковье арестовал на десять суток активистку "Левого блока" Таисию Александрову. Ее признали виновной в неповиновении распоряжению полицейского. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".
Два дня назад активистов "Левого блока" задержали после попытки провести акцию возле элитных коттеджей в подмосковном поселке Барвиха. На всех составили протоколы о неповиновение распоряжению полицейского.
Сразу после задержания активистов Левого блока на прокремлевском сайте "Антимайдан" появилась заметка о произошедшем. В ней говорилось, что активисты планировали перекрыть баннером Рублево-Успенское шоссе и зажечь файеры.
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