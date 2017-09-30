28 мирных сирийцев погибли при авиаударах в провинции Идлиб

На северо-западе Сирии по меньшей мере 28 мирных жителей погибли при авиаударах в ночь на субботу.

Как сообщает сирийский Центр наблюдения за правами человека, среди жертв - четверо детей. Удары были нанесены по опорному пункту боевиков-исламистов в селении Арманаз (провинция Идлиб), в районе границы с Турцией.

По словам спасателей, с начала наступательной операции повстанцев 19 сентября жертвами ударов правительственной и российской авиации стали десятки мирных людей. И Дамаск, и Москва отрицают свою причастность к этому, утверждая, что бомбят только позиции боевиков.

На днях Турция заявила, что Россия нарушает достигнутые договорённости, так как при недавних её авианалетах в Идлибе погибли и мирные жители, и умеренные повстанцы.

15 сентября Россия, Турция и Иран договорились о создании зоны "деэскалации" в Идлибе. Предусматривалось, что там будут развёрнуты турецкие подразделения.

