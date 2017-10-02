СМИ: партнер "друзей Путина" получил крупный контракт от РЖД

Корпорация "Р-индустрия" партнера "друзей Путина" Владимира Васильева вошла в число крупнейших поставщиков государственной компании "Российские железные дороги". Об этом пишут "Ведомости". По данным издания, за 2017 год компания Васильева получила от РЖД контракты на общую сумму в 19 миллиардов рублей.
Васильев, как пишут "Ведомости", связан с совладельцами банка "Россия" Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком. Сын Шамалова, Кирилл женат на Катерине Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина. Васильев вместе с Николаем Шамаловым были учредителями Приозерско-Мельниковского охотничьего хозяйства. Совместно с Ковальчуком Васильев владеет компанией, занимающейся проектом гоночной трассы возле курорта "Игора". Кроме того, он участвовал в одном из проектов группы Шамалова по строительству так называемого "дворца Путина" под Геленджиком. Васильев также считался хорошим знакомым бывшего главы РЖД Владимира Якунина
По сведениям газеты, крупными подрядами с Васильевым "поделились" компаниибывшего замминистра строительства и ЖКХ Юрия Рейльяна. Представитель РЖД утверждает, что компания Васильева выиграла открытй конкус на переуступку прав. Однако найти упоминание об этом конкурсе на сайте госзакупок "Ведомостям" не удалось.
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