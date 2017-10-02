В Нефтекамске студенту пригрозили отчислением за поддержку Навального

Первокурснику Нефтекамского машиностроительного колледжа Алмазу Имамову пригрозили отчислением и другими неприятностями за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает сайт Idel.Реалии. Только в сентябре студента трижды вызывали в дирекцию колледжа и проводили с ним "воспитательные" беседы. Одну из таких бесед, на которую была приглашена и его мама, Имамов записал на диктофон и выложил в Youtube.

В беседе заместитель директора колледжа по воспитательной работе Зинфира Салимьянова угрожает учащемуся органами МВД, ФСБ, комиссией по делам несовершеннолетних. Педагог ссылается на "Кодекс студента", который администрация колледжа ставит выше Конституции, которая гарантирует право на свободу слова и собраний. "Против действующего правительства мы не имеем права так говорить. В прошлые времена стреляли за это! ",- заявила заместитель директора колледжа.

Алмаз Имамов рассказал "Idel.Реалии" , что все началось с его вступления в группу поддержки Алексея Навального в соцсети "ВКонтакте". После этого студента пригласили к психологу заведения.

Это не первое сообщение о давлении администрации учебных заведений на студентов и школьников в связи с их поддержкой Навального. Похожая история произошла с 16-летним школьником из Владивостока Семёном Голубовским. В июне этого года студента 3-го курса юридического факультета Олега Алексеева выгнали из Балтийского федерального университета. В руководстве вуза заявили, это произошло из-за прогулов и взятки. Алексеев уверен, что его отчислили из-за участия в антикоррупционном митинге 26 марта "Он вам не Димон".