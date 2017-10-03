Бизнесмену запретили покидать Россию после конфликта с властями Крыма

Крымскому предпринимателю Олегу Зубкову, который отказался закрыть кафе по требованию прокурора, на шесть месяцев запретили выезд из России и аннексированного ею Крыма. Об этом бизнесмен рассказал проекту Радио Свобода "Крым.Реалии".

По словам Зубкова, кафе в принадлежащем ему сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе полуострова, работает с 2012 года, но в 2014-м местный прокурор потребовал его закрыть. Суд сначала отказал, но затем чиновник выиграл дело, подав апелляцию.

Олег Зубков настаивает, что после аннексии Крыма российские власти систематически преследуют его, предъявляя различные обвинения. За 2016 год он побывал на 150 судебных заседаниях. При этом "Крым.Реалии" отмечает, что бизнесмен поддержал российскую аннексию в 2014 году.