ЕСПЧ впервые присудил компенсацию по статье об экстремизме в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 13 тысяч евро компенсации российскому правозащитнику Станиславу Дмитриевскому, который пожаловался на приговор по статье о возбуждении ненависти.

Поводом для преследования Дмитриевского в 2006 году стала публикация выступлений лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова в газете "Правозащита". За нее активист был осужден на два года условно.

Согласно решению суда в Страсбурге, опубликованному во вторник, в высказываниях Закаева и Масхадова не было экстремизма – они лишь критиковали действия России в Чечне. При этом российские спецслужбы не изучали текст их заявлений.

Юрист международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил изданию РБК, что ЕСПЧ впервые вынес решение по делу об экстремизме, возбужденному в России. Сам Станислав Дмитриевский, возглавлявший правозащитное "Общество российско-чеченской дружбы", стал одним из первых осужденных по статье о разжигании ненависти и вражды.