Активист получил компенсацию за пыточные условия в спецприемнике

Суд в Краснодарском крае присудил активисту Алексею Никитину три тысячи рублей в качестве компенсации за пыточные условия содержания в спецприемнике управления МВД по Краснодару.

Таким образом, в апелляции отменено решение суда первой инстанции, который отказался удовлетворить иск Никитина, сообщает правозащитная организация "Зона права".

За участие в акции 26 марта Никитин был арестован на 10 суток и помещен в спецприемник. В нем, по словам активиста, нарушались правила Федерального закона "О порядке отбывания административного ареста". Из-за плохих условий содержания у Никитина ухудшилось состояние здоровья и ему пришлось обратиться к врачу.

В связи с его арестом защита Никитина направила жалобу в Европейский суд по правам человека. В документе сообщается, что российские власти нарушили статьи Конвенции "Свобода выражения мнения" и "Свобода собраний и объединений".

26 марта в России прошли акции против коррупции, поводом для которых стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева.