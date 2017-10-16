В Женеве президенты Армении и Азербайджана обсудили Карабах

Президенты Армении и Азербайджана обсудили возможное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на встрече в Женеве 16 октября. Серж Саргсян и Ильхам Алиев провели переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ). В совместном заявлении, сделанном после переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия и США), говорится: «Встреча проходила в конструктивной атмосфере».

«Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и принять дополнительные меры для снижения напряженности по Линии связи», - говорится в заявлении.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые состоялись после долгого перерыва. Они по-прежнему готовы работать вместе с сторонами по посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами, - говорится в заявлении.

Оба президента также провели личные беседы, пишет в Twitter на пресс-секретарь Саргсяна Владимир Акопян.

Переговоры состоялись после встречи двух президентов, в которой также приняли участие их министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, а также сопредседатели Минской группы, Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шэфер из США, а также Действующий председатель ОБСЕ Анджей Каспшик.