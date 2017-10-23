ФСБ заявила о задержании украинца за перестрелку на границе

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Украины в Курской области. В спецслужбе утверждают, что он незаконно пересек границу России и открыл огонь по пограничникам. У задержанного нашли два пистолета, пять ручных гранат и ампулы с ртутью, сообщили в ФСБ. Он был ранен в перестрелке.



Госпогранслужба Украины заявила, что подтверждения этой информации у них нет, а российская сторона не передавала ни одного сообщения об инциденте. Украинские пограничники предположили, что речь идет об участке границы на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам.



В августе девятнадцатилетний украинец Павел Гриб был задержан в Белоруссии и доставлен в Россию. ФСБ обвиняет его в подготовке теракта в школе. Суд арестовал Гриба до января 2018 года. Родственники украинца утверждают, что он приехал в Гомель на встречу с девушкой, а затем был похищен российскими спецслужбами.