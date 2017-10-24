В Красноярске для коммунальщиков приготовили грибы, растущие на стенах

Жильцы красноярской многоэтажки приготовили для коммунальщиков блюдо из грибов, растущих в их квартирах. Люди неоднократно обращались в муниципальную управляющую компанию "Красноярская" с требованием решить проблему сырости в доме. На жалобы специалисты не реагировали несколько месяцев. После очередного звонка диспетчеру обратившихся жильцов пригласили на прием к главному инженеру.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин, в знак протеста жильцы дома принесли на встречу несколько порций жаренных грибов. Их предложили попробовать сотрудникам муниципальной компании. Главный инженер есть грибы отказался. При этом в присутствии журналистов он заявил, что проблема уже решена и ремонтные работы завершились накануне. Однако после возмущения жильцов признал проблему. Разобраться "в личном порядке" пообещал после обеда, сообщают "Новости Прима".

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​Сегодня главный инженер МУП "Красноярская" Андрей Шубин сообщил Радио Свобода, что после выхода в эфир сюжета течь в доме устранили, а стены обработали химикатами. Косметический ремонт жителям обещают сделать после того, как найдут деньги в бюджете. На вопрос, почему на встрече жильцами он заявлял, что работы уже сделаны, он пояснил, что ранее выезжавшие на место работники отчитались об устранении этих проблем. Сейчас муниципальная управляющая компания ведет служебную проверку.

В начале октября жителей красноярской пятиэтажки почти неделю затапливало нечистотами. Управляющая компания на жалобы не реагировала якобы из-за задолженности по оплате коммунальных услуг.