В Красноярске для коммунальщиков приготовили грибы, растущие на стенах

Жильцы красноярской многоэтажки приготовили для коммунальщиков блюдо из грибов, растущих в их квартирах. Люди неоднократно обращались в муниципальную управляющую компанию "Красноярская" с требованием решить проблему сырости в доме. На жалобы специалисты не реагировали несколько месяцев. После очередного звонка диспетчеру обратившихся жильцов пригласили на прием к главному инженеру.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин, в знак протеста жильцы дома принесли на встречу несколько порций жаренных грибов. Их предложили попробовать сотрудникам муниципальной компании. Главный инженер есть грибы отказался. При этом в присутствии журналистов он заявил, что проблема уже решена и ремонтные работы завершились накануне. Однако после возмущения жильцов признал проблему. Разобраться "в личном порядке" пообещал после обеда, сообщают "Новости Прима".
Сегодня главный инженер МУП "Красноярская" Андрей Шубин сообщил Радио Свобода, что после выхода в эфир сюжета течь в доме устранили, а стены обработали химикатами. Косметический ремонт жителям обещают сделать после того, как найдут деньги в бюджете. На вопрос, почему на встрече жильцами он заявлял, что работы уже сделаны, он пояснил, что ранее выезжавшие на место работники отчитались об устранении этих проблем. Сейчас муниципальная управляющая компания ведет служебную проверку.
В начале октября жителей красноярской пятиэтажки почти неделю затапливало нечистотами. Управляющая компания на жалобы не реагировала якобы из-за задолженности по оплате коммунальных услуг.
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