В Новосибирске из-за приезда Путина просят помыть окна

Жильцов общежития в Новосибирске попросили помыть окна и снять с окон противомоскитные сетки, в противном случае здание обещают закрыть баннером. Это обращение связывают это с возможным приездом в город Путина на открытие патриотического музея "Россия. Моя история". Фото объявления, появившегося в подъезде, жители общежития прислали в редакцию Тайги.инфо.

В Краеведческом музее, к которому относится выставочный комплекс - в курсе инцидента, однако свою причастность к появлению этих объявлений отрицают, также, как и в управляющей компании. В правительстве Новосибирской области заявили, что чиновники подобных объявлений и приказов не вывешивали, сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин. Объявление назвали возможным фейком.

Новый мультимедийный парк-музей должны открыть в Новосибирске ноябре. По словам местных жителей, сейчас сюда часто приезжают местные чиновники - проверяют, как идут работы. Повышенный интерес якобы связан с предстоящим визитом президента. Пыль от стройки, перекрытие подъездов к общежитию жильцы готовы были терпеть, но требования в объявлении, как сообщает издание, их возмутили.

"Общежитие старое, все жильцы - по договору социального найма, преимущественно, "кочующие" военные. Естественно, окна ветхие, деревянные. Из-за них зимой страшно дует. Именно этим объясняется то, что многие окна завешаны пленкой со стороны улицы", - сказала в интервью журналистам жительница общежития Олеся.