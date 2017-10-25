Amnesty призывает Россию отказаться от пережитков ГУЛАГа

Действующая в России система этапирования заключенных в удаленные колонии является наследником ГУЛАГа и должна быть упразднена. Об этом говорится в официальном пресс-релизе международной правозащитной организации Amnesty International.

Авторы заявления подчеркивают, что российских заключенных зачастую отправляют за тысячи километров от дома, из-за чего родственники не могут их навещать и получать информацию о состоянии осужденных.

При этом российский уголовный кодекс предписывает помещать заключенных в места лишения свободы, находящиеся в том же регионе, где они проживают или были осуждены.

В Amnesty International также отмечают, что само этапирование может затянуться на несколько недель. При этом заключенных перевозят в тяжелых условиях, с постоянными досмотрами и зачастую без доступа к средствам элементарной гигиены.

Правозащитники требуют от властей России "уничтожить последние пережитки ГУЛАГа и привести свою пенитенциарную систему в соответствие с международными стандартами в области прав человека".