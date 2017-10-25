Пленум ВАК отказался включать в повестку дня "дело Мединского"

Пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отказался вносить в повестку дня вопрос о создании экспертной группы по диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом со ссылкой на сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина сообщает "Новая газета".

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. В октябре экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук, однако президиум аттестационной комиссии отказался это делать.

Совет по науке при Министерстве образования назвал "немотивированным" решение президиума ВАК. В ведомстве потребовали создать специальную комиссию по диссертации Мединского. Именно такая процедура предусмотрена в случае расхождения позиций в ВАК, заявили в Совете.