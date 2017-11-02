Жительница Камчатки вышла на пикет против Путина

Жительница Петропавловска-Камчатского вышла на одиночный пикет в центре города, сообщает ИА "Кам 24". На ее плакате были написаны антиправительственные лозунги: "Путин – вор, Медведев – вор".

С другой стороны плаката пикетчица разместила размер пенсии – 16 400 рублей и квартплаты – 11 000 рублей. "Вопрос: как выжить? 5 000 на хлеб и зрелища". Она развернула плакат рядом с театром драмы и комедии на улице Ленинской.

Ранее сообщалось, что депутат в Бурятии провел одиночный пикет против "фильтрованных выборов". Парламентарий выступал против муниципального фильтра. Позже его приговорили к штрафу за нарушение закона о митингах.