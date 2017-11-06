В аннексированном Крыму открылся "Форум друзей"

В аннексированном Россией Крыму открылся так называемый "Форум друзей Крыма". Организаторы не разглашают список участников мероприятия. Ранее стало известно, что в нем могут принять участие около 90 гостей из примерно 30 стран мира.

Заместитель подконтрольного Кремлю правительства Крыма Георгий Мурадов в интервью ТАСС, в частности, отметил, что форум посетят "сирийский министр и депутат парламента этой страны", а также "26 гостей из Китая, в том числе внуки выдающихся китайских политических деятелей", а также министр иностранных дел самопровозглашенной Южной Осетии. Кроме того, из информации ТАСС следует, что на форум приехал ряд политиков из Западной Европы, ранее уже посещавших Крым.

Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветственную телеграмму. Путин отметил, что считает "важным учреждение Международной ассоциации друзей Крыма". По мнению президента, "создание подобной структуры" должно отразить "позитивные сдвиги в мировом общественном мнении".

Украинские средства массовой информации отмечают, что, приглашая иностранных гостей в Крым, подконтрольные России власти полуострова пытаются легализовать аннексию.

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией. Большинство стран мира не признают аннексию полуострова и считают Крым по-прежнему украинской территорией.

Власти Украины ранее предупредили, что будут считать незаконным въезд иностранцев в Крым не с украинской территории.